Ariel Ortega'nın Fenerbahçe'den ayrılık süreciyle ilgili yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen bir itiraf geldi. Yıldız ismin Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı Lucho Gonzalez, ESPN kanalında katıldığı Sports Center programında dünyaca futbolcunun Sarı Lacivertliler'den adeta kaçtığını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Ortega'nın Türkiye'ye gönderildiği dönemle ilgili çok komik bir anım var. Arjantin Milli Takımı'yla oynadığımız üç hazırlık maçından sonra Marcelo Bielsa, Hollanda maçında da benimle devam edeceğini söyledi. Oteldeydik ve oyuncular gelmeye başlamıştı. Ancak kafamı kaldırıp bakmıyordum bile. Birden Ariel'in içi sonuna kadar dolu altı-yedi valizle geldiğini gördüm.

Onun maçtan sonra yeniden Türkiye'ye uçacağını düşünüyordum. Fenerbahçe'yle sözleşmesi bulunmasına rağmen bana o gün masada 'Hayır, hayır. Artık Türkiye'ye gitmeyeceğim. Türkler delirmiş, oradaki herkes deli.' dedi ve gerçekten de Türkiye'ye geri dönmedi. Hollanda'dan geri döndüğümüz de direkt Arjantin'e uçmuştu. Takım hâlinde ülkemize geri gelmiştik."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler