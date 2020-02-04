AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-0 mağlup etti.
Salon: Arhavi
Hakemler: Fatih Yayla, Kaya Erdem
Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Fatih Cihan, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Fikri Berber, Bilal Tatar)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Enaboifo)
Setler: 15-25, 13-25, 12-25
Süre: 62 dakika (23, 20, 19)