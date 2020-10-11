Arhavi Voleybol - Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 1-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-1 yendi.

11 Ekim 2020, Pazar 20:44 Son Güncelleme:
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Arhavi Voleybol - Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 1-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-1 yendi.

Salon: Arhavi

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Bahtiyar Çelik

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Fahri Saraç, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Yasin Akgül, Erenhan Can)

Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Selim Kalaycı, Vahit Emre Savaş, Yasin Aydın, Murat Yenipazar, (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Selçuk Keskin, Baturhan Avcı)

Setler: 15-25, 23-25, 25-23, 18-25

Süre: 112 dakika (22, 34, 31, 25)

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