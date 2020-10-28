Arhavi Voleybol- Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 12. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

28 Ekim 2020, Çarşamba 19:02 Son Güncelleme:
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Arhavi Voleybol- Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 12. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

Salon: Arhavi

Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Yasin Akgül, Seymen Şenyüzlü)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Mehmet Boğaçhan Zambak, Husaj, Uğur Kılıç, Baroti, Martins (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş)

Setler: 18-25, 20-25, 14-25

Süre: 74 dakika (25, 26, 23)

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