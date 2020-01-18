Arhavi Voleybol-Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-0 mağlup etti.

18 Ocak 2020, Cumartesi 21:24 Son Güncelleme:
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Arhavi Voleybol-Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-0 mağlup etti.

Salon: Arhavi

Hakemler: Tuncay Kandemir, Sema Kayıkçı

Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Berk Özbek, Görkem Sertel, Fatih Cihan, Erkan Hamdi, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Umut Şahin)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Boğaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Sharifi, Hüseyin Şahin)

Setler: 22-25, 14-25, 25-27

Süre: 92 dakika (27, 26, 39)

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