Arhavi Voleybol-Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-0 mağlup etti.
Salon: Arhavi
Hakemler: Tuncay Kandemir, Sema Kayıkçı
Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Berk Özbek, Görkem Sertel, Fatih Cihan, Erkan Hamdi, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Umut Şahin)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Boğaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Sharifi, Hüseyin Şahin)
Setler: 22-25, 14-25, 25-27
Süre: 92 dakika (27, 26, 39)