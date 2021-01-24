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Arhavi Voleybol-Afyon Belediye Yüntaş maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş, deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-1 yendi.

24 Ocak 2021, Pazar 23:10 Son Güncelleme:
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Arhavi Voleybol-Afyon Belediye Yüntaş maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş, deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-1 yendi.

Salon: Arhavi

Hakemler: Mustafa Demir, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Seymen Şenyüzlü, Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Fahri Saraç, Bilal Tatar, Onur Soydan)

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Kaan Kar, Cansın Enaboifo, Berk Yılmaz, Lima, Alfonso (Alperay Demirciler, Poglajen, Ömer Furkan Dur, Görkem Sertel)

Setler: 19-25, 20-25, 25-20, 15-25

Süre: 90 dakika (23, 23, 23, 21)

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