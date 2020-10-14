AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta erteleme maçında Arkas Spor, deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.
Arhavi Voleybol: 0 - Arkas Spor: 3
Salon: Arhavi
Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem
Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Erenhan Can, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Fahri Saraç, Yasin Akgül (Cengiz Tuna İnanç, Onur Soydan, Seymen Şenyüzlü, Rıdvan Sağlık)
Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Çağatay Durmaz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, (Bravo, Winkelmuller Matic, Lagumdzija)
Setler: 23-25, 17-25, 16-25
Süre: 72 dakika (27, 23, 22)