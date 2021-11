Yeni Türkçe ismi, özel Türkiye sunucusu, yerel kostüm ve etkinliklerle Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Arena of Valor: Yeni Çağ, en çok indirilen mobil oyunlar listesinde kısa sürede üst sıralarda yer almayı başardı. 100’den fazla seçilebilir kahramanıyla oynanabilen mobil MOBA oyunu, yeni işbirlikleri ile karakterlerini zenginleştirmeye devam ediyor.

İki kardeş buluşuyor, evrenler birleşiyor

Hem Arena of Valor’ın hem de Honor of Kings’in yapımcısı olan TiMi Studios, her iki oyunda yer alan ikiz kardeşleri nihayet bir araya getiriyor. Arena of Valor: Yeni Çağ’a bugün eklenen yeni Diyar Muhafızı kostümü ile oyunun önemli kahramanlarından Violet, Honor of Kings’te yer alan ikiz kardeşi Sun Shangxiang’a dönüşüyor. Çin’in en büyük oyunu olan Honor of Kings, günlük 100 milyon aktif oyuncu sayısıyla dünyanın en çok oynanan ve en çok kazanan oyunlarından biri.