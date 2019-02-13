Arena Bulls iki yeni ismi kadrosuna kattığını açıkladı

Ülkemizi uluslararası CS: GO arenalarında temsil eden ekiplerden Arena Bulls, kadrosuna iki ismi daha transfer ettiğini açıkladı.

Takımın tecrübeli oyuncularından Hüseyin “ELOSSA” Tüysüz, 8 Şubat tarihinde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 1-2 ay sonra oyunu bırakacağını açıklamıştı. Takım arkadaşlarını yarı yolda bırakmak istemeyen ELOSSA, takımdan ayrıldığını belirtmişti. Bu ayrılıkla birlikte kadro 4 kişiye düştü. Takım yönetimi en kısa zamanda gerekli hamleleri gerçekleştirdi ve takımın kadrosuna 2 yeni oyuncu dahil edildi. Geçtiğimiz hafta TOA Esports‘un yollarını ayırdığı Ufuk “Sasuke” Göktaş ve Özgürcan “SARANOSTRA” Birinci, transfer edilen yeni isimler oldu. Bu hamleyle birlikte takımdaki oyuncu sayısı altıya yükseldi. Timur “bishop” Şengül ise koçluk görevine getirildi.

Son hamlelerle birlikte Arena Bulls kadrosu nasıl şekillendi?

Mert “KEY” Çelebi

Ekrem “l0gicman” Aydın

Emre “sterben” Demirci

Ufuk “Sasuke” Göktaş

Özgürcan “SARANOSTRA” Birinci

Timur “bishop” Şengül (koç)

Kaynak: Playerbros