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Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Afyon Belediyespor maç sonucu: 84-94

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Afyon Belediyespor, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 94-84 mağlup etti.

29 Aralık 2018, Cumartesi 00:22
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Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Afyon Belediyespor maç sonucu: 84-94

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Afyon Belediyespor, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 94-84 mağlup etti.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Polat Parlak

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 21, Gibson 4, Eldridge 20, Tiby 11, Williams 17, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı 1, Merthan Mutlu 2, Kerem Özkan

AFYON BELEDİYESPOR: McGee 9, Knight 24, Calloway 11, Carter 10, Cevher Özer 20, Altan Erol 3, Serkan Menteşe 4, Talat Altunbey, Zelionis 13

1'İNCİ PERİYOT: 26-25

İLK YARI: 46-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-68

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