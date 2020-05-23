Arefe günü mesajları 2020: En güzel, kısa, anlamlı Arefe mesajları

Arefe günü yaşadığımız, Kurban bayramına kısa süre kalan bu günde eş, dost ve akrabalarımıza bayram mesajları göndererek hem onları hatırlıyoruz hem de günün maneviyatını birlikte yaşıyoruz. Bayramı özel kılanlardan biri de sevdiklerimizi bu önemli günde bir mesajla dahi olsa onları hatırladığımı göstermektir. Arefe günü bayram mesajı göndermek isteyen vatandaşlar için haberimizde SMS, Twitter, Facebook, Whatsapp gibi ortamlar için en güzel, anlamlı, resimli bayramı mesajları yer alıyor.

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Her gününüzün bayramı muştuşayan arefe günü gibi olması dileğiyle.

Kurban bayramının müjdeleyicisi arefe gününüz kutlu olsun.

Allah’ın kullarını cehennemden en çok azad ettiği gün arefe günüdür.

Arife gününe kavuşturan Rabbim bayramımızı da kutlu eylesin.

Arefe ne güzel gündür. O gün rahmet kapıları açılır! Hz. Muhammed

Ölenlerimize merhamet eyle Allahım. Bizi de bayramına kavuştur.

Bayramları müjdeleyen arefe günleri ne kutlu zaman dilimleridir. Hayırlı olsun.

Duanın hayırlısı arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin.

Duanın faziletlisi arefe günü yapılandır. Dualarınız kabul, arefe gününüz kutlu olsun.

Arefemiz mübarek olsun, Rabbim bayrama kavuşmayı nasip etsin inşallah.

Bugün arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle.

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

Arefe gününüzün en güzel bayramları sizlere ulaştırması duasıyla. Gününüz mübarek olsun.

Rabbim arefe gününü ihya eden halis kullarından olabilmemiz dileğiyle. Mübarek olsun.

Allah hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Arefe günümüz mübarek olsun.

Arefe gününüzü kutlar sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allahtan niyaz ederiz.

Şeytan arefe gününden başka bir günde daha zelil , rezil, hakir ve kinli görünmez. Arefe gününüz mübarek olsun.

En kötü gününüz bu Ramazan Bayramı arefesi gibi güzel olsun. Ramazan Bayramına kavuşmanızı dilerim.

Dostlukların birleştiği kardeşliğin hiç bitmediği nice güzel bayramları muştulayan arefe gününüz mübarek olsun.

Allah’tan mağrifet istendiği bugünlerde hepimizin affa mazhar olması duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Allahım kalbimi gözümü gönlümü nurlu kıl. Allahım kalbime genişlik işlerime kolaylık ver. Arife gününüz kutlu olsun.

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla… Arefe gününüz mübarek olsun.

Küskünlerin barıştığı sevenlerin bir araya geldiği rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Allahtan mağfiretin istendiği bugünlerde hepimizin affa mazhar olması duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla arefe gününüz kutlu olsun.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun arefe gününüz kutlu olsun.

Bugün kulların bayram sabahına günahsız ve temiz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun.

Bayramı müjdeleyen, Allah katında mübarek bir gün olan Arefe gününüzü kutlar hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarınız kabul ve arefe gününüz mübarek olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Bu arefe gününüzü kutlar bayrama kavuşmanızı dilerim.

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Kim ki arefe gününde bin kere İhlas suresini okursa, Allah’u Teala ona istediğini verecektir. Münavi, Feyzül kadir. Arefe gününüz kutlu olsun.

Yüreğine damla damla umut günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun yüzün ve gülün hiç solmasın. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua sıcak bir mesaj bir kucak sevgi kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur haneniz huzur dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sadece çocukların değil tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe gününde vefat eden yakınlarımızın belki de en çok ziyaret edildiği bu günlerde sizlerin de sevenleriniz hiç eksik olmasın. Gününüz kutlu olsun.

Adaletin terazisi varlığın yaratıcısı merhametin pekguzelsozler.com tek göstergesi olan yüce yaratan Allah hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Arefe gününüz kutlu olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Güzellik birlik beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gün diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua bir kucak sevgi sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri bir sıcak gülümseme bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.



