Sahibi Oktay Ercan, 2. Başkanı da Hasan Çetinkaya olan Westerlo'nun, Arda Akbulut ile Faruk Can Genç'in kiralanması için Bordo-Mavili yönetim ile temasa geçtiği öğrenildi. Abdullah Avcı'nın oynama garantisi karşılığında Arda Akbulut'un transferine izin verdiği ancak Faruk Can için bekleme kararı aldığı kaydedildi.