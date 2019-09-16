Futbolcu Arda Turan şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle mahkemelik oldu. Başarılı oyuncu Demet Akbağ ise kendisine 'manevi annem' diyen Turan'ın davalık olduğu Özlem Ada Şahin ile buluştu.

AKŞAM ÜSTÜ KEYFİ YAPTILAR

Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün Demet Akbağ ile buluşarak yemek yedi. Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Şahin, Akbağ ile olan fotoğrafını "Akşam üstü keyfi" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Temiz Magazin'in ortaya çıkardığı detaya göre; Özlem Ada Şahin ile buluşan Demet Akbağ aynı zamanda Arda Turan'ın çok yakın dostu.

CENAZEYE KATILAMAMIŞTI

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çika'ya 'manevi abi' Akbağ'a ise 'manevi anne' diyen Arda Turan ise aldığı haberle yıkılmıştı. Ancak Turan, antrenmanı olduğu gerekçesiyle Çika'nın cenaze törenine katılamamıştı.

ARDA TURAN VE BERKAY ŞAHİN ARASINDA NE OLMUŞTU?

Ünlü futbolcu Arda Turan, aralarında Burak Yılmaz'ın olduğu erkek arkadaşlarıyla Emirgan'daki bir yere eğlenmeye gitti. İlerleyen saatlerde mekana şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin de geldi. Yan yana localarda eğlenen grup bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Berkay sigara içmek için dışarı çıktığında ünlü futbolcu, Özlem Şahin'in yanına giderek "Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım" dedi.

Bu sözleri duyan Berkay, Turan'a "Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız" diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay'a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Arda Turan'ın da Berkay'ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan "Eşin olduğunu bilmiyordum" diyerek özür dilediği öne sürüldü. Olay sonrası mahkemelik olan ikilinin son davası geçtiğimiz gün görüldü. Arda Turan, 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah taşıma' ve 'korku, panik, kaygı veya paniğe neden olacak şekilde silahla ateş etmek' suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.