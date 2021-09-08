Galatasaray 'ın deneyimli oyuncusu Arda Turan, La Liga'da hem Atletico Madrid hem de Barcelona forması giyerken önemli oyuncularla birlikte oynamıştı. Uzun yıllar Porto ve Atletico Madrid takımlarında top koşturan Brezilyalı orta saha Paulo Assunçao ise bir çok futbolsever tarafından hatırlanır.

Arda Turan, Paulo Assunçao ile 2011-12 sezonunda Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid takımında birlikte oynamıştı. Hatta iki oyuncu Beşiktaş ile oynana Avrupa Ligi maçında yer değiştirmişti.

Hem oğlu hem babası ile oynamış olacak

İşte o Paulo Assunçao'nun oğlu Gustavo Assunçao ise bu akşam Galatasaray'a transfer oldu. Arda Turan böylece Assunçao ailesinin iki ferdi ile aynı takımda oynamış olacak.

21 yaşındaki Gustavo Assunçao, imza töreninde Arda Turan hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti.

Gustavo Assunção: Arda Turan'ı gerçekten çok seviyorum. O Atletico Madrid'deyken ben de altyapıdaydım. Onunla tekrar karşılaşacağım ve aynı takımda oynayacağım için çok heyecanlıyım.





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