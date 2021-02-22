Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray'da keyifler yerinde. Sarı kırmzılı takımın kaptan Arda Turan, dün akşam Instagram hesabından önce Fatih Terim'le olan fotoğrafını paylaştı.

Arda Turan daha sonra Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la birlikte bir kare daha paylaştı. Hikaye notunda “Prenslerim” yazısı yer aldı.

Paylaşım, sosyal medya kullanıcı tarafından Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyeti sonrası Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'ye gönderme olarak yorumlandı.