Arda Turan kendisi ile Mino Raiola arasında geçtiği öne sürülen telefon konuşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Arda Turan'ın yaptığı açıklama...

Bugün basın oranlarında yer alan ve Mino Raiola ile telefonda görüştüğümü iddia eden haberlerin gerçekle alakası yoktur.

Yazının orijinal başlığında yazarın bunun bir "hayal ürünü" diyalog olduğunu belirtmesine rağmen medyamızın gerçekmiş gibi yansıtması da basit bir İngilizce çevirinin doğru yapılamamış olduğunu gösteriyor. Adı geçen menajeri hayatımda hiç görmedim, kendisiyle hiç konuşmadım. Benim tek menajerim Ahmet Bulut'tur. Saygılarımla.