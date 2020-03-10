Adı uzun süre Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu, eski kulübüyle anlaşamamış ve takımsız kalmıştı.

Yıldız oyuncu Arda Turani uzun bir aradan sonra halı sahada görüntülendi. Galatasaraylı eski oyunculara karşı bir oynayan Turan'ın rakipleri arsında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler vardı. 33 yaşındaki futbolcu orta sahadan kaydetti golle alkış aldı. Arda,orta sahadan yapmış olduğu aşırtma şutla minyatür kaleye şık bir gol attı.

Takımlar şöyle oluştu:

GALATASARAY VETERANLAR:

Mert Korkmaz, Erhan Küçük, Murat Akyüz, Sercan Ekinci, Cihan Haspolatlı, Engin Erdem.

ARDA TURAN'IN TAKIMI:

Arda Turan, Ekrem Okumuş, Gökhan Özdemir, Akın Demir, Eren Baye, Benhur Yardımcı.



