Arda Turan, Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın'ın sunduğu 'Buket Aydın ile 40' programının konuğu oldu. Arda, Fatih Terim ile telefonda yaptığı görüşmeyi, milli takımda yaşananları, popçu Berkay ve eşi ile yaşanan süreci ve çok daha fazlasını CNNTÜRK ekranlarında anlattı.

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

"100 kere milli takımda oynamış, 450-500 maça yaklaşan ve 15 kupa kazanmış bir oyuncuyu en başarılılardan biri olarak görürüm. Neden Başakşehir? Barcelona'dan sonra 5-6 teklif vardı ama hayali olan Başakşehir'e geldim. Ligin en büyük şampiyonluk adayıyız"

'Bu kadar başarılıyken...'

"Bu kadar başarılıyken, kimse arkadaşların yüzünden başarılısın demedi. İşler sıkıntıya düşünce böyle düşünüyorlar. Benim sofram hep kalabalıktır. Kariyerinde bu noktaya gelmiş oyuncu arkadaşlarından etkilenmez."

Buket Aydın: Barcelona’da oynarken sizin kafanızda hep Türkiye’ye dönme fikri mi vardı?

Arda Turan: Asla. Hiçbir zaman böyle fikir yoktu . Her zaman Türkiye bir opsiyondu ama şöyle bir şey var günlük yaşama ayak uyduramamak nasıl mümkün olabilir. Atletico Madrid’in on numarasıydım zaten. Yani beş tane kupa kazandım ve çok mutlu bir yaşamım vardı. Mesela Doğuş grubunun yaptığı bütün yatırımlarda bir aracıydım. İnsanları insanlarla tanıştırdım. Şahıs olarak ödül bile kazandım. Yani Türkiye İspanya ticaret ortaklığında şahıs olarak bi ödül bile kazandım. Aslında dediğim gibi Barcelona’dan Türkiye’ye dönme fikri nasıl gelişti? Bir hayal uğruna gelişti, mutluluk uğruna...Yani Başakşehir Kulübü, Göksel Gümüşdağ, Mesut Başkan, Mustafa Başkan ve Abdullah Avcı’nın bir hayali... “Türkiye’de çok başka bir sistemle gideceğiz, çok başka bir takım yaratacağız ve sen de gel bunun bir parçası ol” demeleri beni tahrik etti. Beni yine futbol tahrik etti Türkiye’ye dönmem için yoksa masada yani altısı yedisi resmi, dördü beşi sözlü dünyanın en önemli külüplerinden teklifler vardı. Ama ben kendim mutlu olmayı tercih ettim. Hayatım boyunca böyle gittiğim için onu anlatmaya çalışıyorum yoksa yedi sene orda oynadım. Hiç benimle İspanya’ya gelen bir Türkle konuştunuz mu veya etrafınızda size konuk olan insanlar geldiler onlara sorun ‘Arda gerçekten oradaki yaşama ayak uydurmuş mu uydurmamış mı?’ diye. İspanya Büyükelçimiz var Ömer Önhon ona sorun beraber insanları ağırlayıp beraber İspanyollarla Türkleri birleştiriyorduk yani dediğim gibi birçok konu algı ve gerçekliğe gidiyor maalesef. Yoksa inşallah İspanya’ya gideriz hep beraber de denk geliriz.

'Ben şımarık değilim'

"Bence şımarık değilim ama insanlara hak veriyorum. Hatalara düşmüş olabiliriz ancak ben bu yerlere tırnaklarımla kazıyarak geldim. İnsanların istediği hayatı yaşayamam. Ben Metin Oktay olamam ki, Arda olmak istiyorum."

Buket Aydın: Bir röportajınızda ‘aaa her yerde Arda var’ diyorlar. Tabii ki de ben olacağım. Yüzyıllık tarihe baksınlar. Kaç tane Arda Turan var! Fazla mütevazılık kibir göstergesidir...” diyorsunuz röportajın başlığı da “arda turan gibi biri 100 senede bir gelir” diye çıkıyor. Neden Arda Turan gibi biri 100 senede bir gelir?

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Arda Turan: Şunu söyledim. Dedim ki geçmiş yüz seneye bakın. Benden çok daha yetenekli ve başarılı oyuncular olabilirdi. Çok daha yetenekli ve kaliteli oyuncular vardı da tarihimizde ama bu kariyere sahip kimse yok. Yüz senede bi tane Arda geldi dedim. Bu kariyere sahip 11 tane Avrupa’da kupa kazanan başka oyuncumuz var mı? Yok. Ben Barcelona’daydım. O zaman da şunu demiştim o röportajda; Arda’ya başka bir obje olarak bakalım. Nasıl daha iyiye götürürüz? Nasıl daha çok geliştirebiliriz? Gibi... Şimdi Cengiz Ünder’e bakmamız gerektiği gibi, şimdi Hakan Çalhanoğlu’na bakmamız gerektiği gibi... Ben bunu söyledim. Evet yüz senede bu kariyerde bir tane oyuncu geldi. Bu bizim hatamız, problemimiz olarak söylüyorum. Bu benim şansım biraz yoksa benden daha iyi oyuncu elli tane vardı. Bence de var benden daha kaliteli oyuncular vardı ama bu kariyere gelebilen az oyuncu vardı. Bunu anlatmak istedim. Bir sorunu bir çözümle anlatmaya çalıştım ama bu anlatım şekliyle ‘Arda Turan gibi biri yüz senede bir gelir’ diye bir gazetecilik yaparsanız; ne sorunu çözmeye gidebiliriz, ne de insanlara anlatmak istediğimizi anlatabiliriz.

Buket Aydın: O cımbızla ordan çekilince sanki bunu siz söyleyip kendinizi övüyormuşsunuz gibi bi durum oluştu.

Arda Turan: Yani ve hatta bu söyleşimizden sonra bi gazete manşetlerine bakalım. Ben o insanları suçlamıyorum, onlar da işlerini yapıyorlar. Ama işte dediğim gibi böyle yansıyor. Bir şeyleri hep beraber düzeltmemiz lazım, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Cengiz’e öyle bakmamız lazım Hakan Çalhanoğlu’na öyle bakmamız lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa tabii ki Arda’dan daha yetenekli futbolcu gelmiştir. Yani Metin Oktay’ı gelmiştir, Can Bartu’su gelmiştir, Lefter’i gelmiştir, Emre Belezoğlu’su gelmiştir, gelmiştir de gelmiştir ama dediğim bu kariyere gelmiş yok . Neden yok? Nedeni sormak için söylemiştim böyle bir şeyi.

Buket Aydın: Bu arada biz tabii ‘neden oldu’yu sorgulamayı çok seviyoruz milletçe. Aslında başarı bir pakettir yani marka olmak farklı şeyler.

Arda Turan: 11 yaşından beri doğru düzgün Temmuz ayında denize girmiyorum, Ağustos ayında denize girmedim. Hayatım çalışarak geçti. Yani bu kadar çalışmış bir insana ‘ah yan gel yat keyfine bak’ Bazen bence saygıyı kaçırıyoruz. İnsanları sevmeyebiliriz ama saygıyı gerçekten çok kaçırıyoruz. Yani benim hayatımda da saygıyı bana karşı kaçıran veya benim kaçırdığım bir sürü an var. Ben kendi hatalarım için de üzülüyorum ama bu saygı konusunu çözmemiz lazım bence karşılıklı.. Çünkü iyi bir yere doğru gitmiyoruz. Bugün bana yaramayan, size zararı olan ya da bana zararı olan yarın bir başkasına da zararı olacak. Bence hep beraber güzelleştirmeliyiz. Yani ben kariyerimi dört beş sene daha belki sekiz sene on sene daha oynayabilirim. Ama bu ülkeye futboluna sporuna hizmet etmek istiyorum daha bir sürü şey yapabiliriz.

Messi açıklaması

Buket Aydın: Şimdi gelelim Barcelona’ya tekrar çünkü Messi ile aranızda bir gerginlik olduğu iddia edildi orada devamlı. Hem Barcelona’da hem Arjantin milli takımında Messi’nin ağırlığından ilk 11’i onun belirlediğinden bahsediliyor. Siz böyle bir ağırlık hissettiniz mi çünkü bu hep konuşuldu şimdi ben de soracağım: Barcelona’da tutunamamanızın ağırlıklı nedeni Messi mi Messi’nin söylendiği gibi böyle bir ağırlığı veya sizinle bir problemi oldu mu?

Arda Turan: Messi’nin söylendiği gibi bir ağırlığı vardır ama benim Barcelona’dan ayrılma sebebim yüzde bir bile Messi değildir, çok iyi arkadaşımdır yani Barcelona’daki oyuncularla hala görüşüyorum. Barcelona’dan buraya gelenler var. Neymar’la Dani Alves’le bazen Pique’yle konuşuyorum. Hatta Tenis Federasyon Başkanımızı Pique ile buluşturdum. Türk Hava Yolları ile buluşturdum. Davis Cup gibi bir organizasyonun CEOluğunu yapıyor şimdi kendisi belki Türkiye’ye getirmeye çalışacak. Bunun için bile uğraşıyorum. Yani bununla ilgili hiçbir sebep yok. Benim Barcelona’dan ayrılma sebebim Luis Enrique ile takımın on ikinci oyuncusuydum. Takımın jokeriydim, çok fazla süre buluyordum. Valvarde gelince bana bu şansı tanımadı. Ben de oynayamadığım bir yerde mutlu olmadığım için taktiksel sporun içinde olacak sebeplerden dolayı ayrıldım. Çok basit yani o kadar basit ki hayatta bazen basite bakmak zor oluyor. Bu kadar. Barcelona’dan bun sebepten ayrıldım. Kimse bana git demedi. Ben kendim oynamadığım için ayrıldım. Yani ben Barcelona’da hala kalabilirdim, hala oturabilirdim ki birçok insan bunu tercih eder ama bu benim tercihim değildi. Ben her zaman mücadele etmekten, çalışmaktan yanayım. Yani Barcelona’dan ayrılış sebebim Barcelona’ya gitme sebebimle hemen hemen aynı, çalışmak ve mücadele etmek.

'Yine olsa yine giderdim'

Buket Aydın : Yine teklif edilse yine Atletico Madrid’den Barcelona’ya geçer misiniz, ben onu çok merak ediyorum.

Arda Turan: Yüzde yüz geçerim. Çünkü Barcelona bir hayal. Sizin mesleğinizde ki en üst seviye neyse bir futbolcu için de Barcelona en üst seviyedir. Başka bir şeye geçiyorsunuz; ülkenizi temsil ediyorsunuz. Barcelona resmi Twitter hesabından Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyordu oyuncularıyla beraber. Yani bunu hangi parayla hangi ilişki ile yaptırabilirsiniz? Barcelona’ya gittim sponsorluk transferi dediler, ver bakalım yüz milyon Euro Türkiye’den bir oyuncu alacaklar mı? Şu oyuncuyu al de alırlar mı? Yani bu kulüpler böyle şeylerle hareket ederler mi? O yüzden dediğim gibi Barcelona’ya mutlaka giderim. Bir hayaldi bence ve bu hayal hala birçok gencin hayali.. Bir çizgi, bir çıta olarak düşünüyorum.

Buket Aydın: Federasyonun ya da Galatasaray’ın başına geçmek gibi hedefleriniz var mı ?

Arda Turan: Şimdi yüzde yüz böyle hedeflerim var, böyle hayallerim var. Hedeften önce hayal çünkü daha hayal kuracak yaştayım. Çünkü saha kenarında da futbola hizmet edebilirim. Bu devam edebilir ama buralara geldiğimde şahıstan çok bir sistem kurmak istiyorum çünkü Türkiye’deki problem bu. Ben geldiğimde bir şeyle devam ediyorum, siz geldiğinizde siz başka bir şeyle devam ediyorsunuz. Artık seviye öyle başka yerlere gitti ki.. Atıyorum siz bir takımın başına geliyorsunuz, o takımın sağlık ekibini de değiştiriyorsunuz.. Benim anlamadığım şey tıp da mı değişti yani o yüzden sizden Buket’ten Arda’dan Ahmet’ten Mehmet’ten önce bir sistem oturtturmalı, bir sistem yerleştirmeliyiz. Benim hedefim camiama, kulübüme, federasyona, ülkeme mutlaka hizmet etmek istiyorum yönetici bazında.. Çünkü orada gördüklerimi, Avrupa’da gördüklerimi yansıtmak istiyorum ama kendi şahsi fikirlerimle değil sistemle.. Oradaki sistemleri buraya getirmek istiyorum. Çünkü ben gittiğim zaman da bana bir şey olduğu zaman da Ahmet geldiğinde de aynı sistem üzerinden düzeltmeler yaparak devam etsin diye. Yazık günah yani, hayır kulüplerde çalışan başkanlara da yazık günah.. Emek veriyorlar, uğraşıyorlar işte.. Ali Koç’udur, Mustafa Cengiz’idir, Fikret Orman’ıdır, sayın Trabzon Başkanı Ahmetoğludur her yerle uğraşıyorlar.. UEFA’ya gidiyorlar bu insanların bir iş kimlikleri, bir başka kimlikleri var toplum nezlinde.. Çok yoruluyorlar yani neden Real Madrid gibi yönetmesinler, Atletico Madrid gibi yönetmesinler. Geliri gideri belli, dengesi belli, her şeyi belli şekilde..

Atletico Madrid günlerini anlattı

Buket Aydın: Bambaşka bir ülkede tribünlerde adınızın yankılanması, tüm dünyanın sizi tanıması nasıl bir duygu yani ne hissettiniz o zaman?

Arda Turan: Bir şey farkettin mi ilk soru ile bu soru arasında ne kadar fark var. Bir yerde bir başarı, diğer tarafta ise bi başarısızlık sorusu. Anlatmak istediğim algı buydu işte. Atletico Madrid’e dönersek Atletico Madrid hayatımın en güzel günlerini yaşadığım yerlerden bir tanesi. Oradaki yeni stadın yolunda kendi ismime ait bir plaket var, kazanılmış beş adet kupa var, kaybedilmiş hayatımda ki en üzüldüğüm anlarından bir tanesi: Şampiyonlar Ligi finali var. O yüzden Atletico Madrid bana başka bi unvan kattı ve Atletico Madrid camiasına başta başkan Migele, Simione hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimde ayrı bir yerleri var çünkü bana başka bir statü, başka bir level verdiler. O yüzden başka hissettiriyor Atletico Madrid’i duyunca duygulanıyorum yani çok güzeldi oradaki günlerim.

Buket Aydın: Aslında, biraz önce de o yüzden sordum yani o teklif geldi ve diğer tarafa..

Arda Turan: Tamamlanmış bir hikayeydi. Atletico Madrid’deki hikaye tamamlanmış bir hikayeydi. O yüzden Barcelona’ya geçtim. Yani başarabileceğimiz hemen hemen her şeyi başarmıştık. birazcık da doyumluluk daha bi Barcelona tatmak istiyordum ve böyle bir şey oldu.

Buket Aydın: Kadınlarla aranız nasıl? Sizi hep inişli çıkışlı ilişkilerin içinde gördük ya da basına öyle yansıdı. Hayatınızdaki kadınların yeterince kıymetini bilmediğiniz konuşuldu hep. Şu an eşiniz Aslıhan Turan’ın değerini biliyor musunuz?

Arda Turan:Ben insanlara kadın erkek diye bakmam. Benim her zaman insan ilişkilerim çok iyi oldu. Eşim, dostum, arkadaşlarım... Hayatımda ki insanlarında hep kıymetini bilmişimdir. Eşim dostum kim olursa ve hangi konumda olursa.. Bu sorunun cevabına yani değer konusuna girersek; değer bir kıvam belirtme.. Aslıhan’ın benim gözümde bir değeri yok. Eşime gerçekten çok aşığım ve onun değeri bende paha biçilmez. Yani öyle bir değer yok. Bir defa bana dünyanın en güzel şeyini verdi, oğlumuzu verdi. O yüzden ona minnettarım. Ona her fırsatta teşekkürlerimi sunuyorum. Eve döndüğümüzde, geriye döndüğümüzde, içeri kapandığımızda beni o kadar iyi tanıyor ki... Sorunları, o sıkıntıları yaşadığım anda neler hissetiklerimi... Çünkü bazen sorunları konuşmaktan hoşlanmıyorum. Yoruluyor insan “Ben şöyle değildim, ben böyle değildim.” Ya 100 kere Türk Milli Takım kaptanı olmuşum, 17 kere 17 maç inanılmaz bi seri yakalamışız. İlk maçta Hırvatistan’a ıslıklanıyorum. Neden ıslıklandığımı bilmiyorum. Bunu nasıl anlatayım. Bu ne primmiş? Ne primi ya, ne parası?

Bu duygular böyle şeylerle katlanabilir mi? Milli takımın hocası onu diyo, biz bunu diyoruz ama anlatamıyorduk işte. Eve geldiğimde Aslıhan, Aslıhan evimin içindeki Arda, evimin içindeki gerçek Arda... O yüzden ona ne kadar teşekkür etsem az. Her olayda, her konuda... O yüzden benim en iyi arkadaşım, en iyi dostum eşim.

Buket Aydın: Yaaa, duygulandınız da, Aslıhan Hanım bakın bakın siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum gözler falan doldu, doldu. Devam edelim o zaman şimdi adamlık diye bir söyleminiz var, sizin sıklıkla kullandığınız ve size karşı...

Arda Turan: Ufff, uffff, başımıza neler açtı o adamlık işi.

Buket Aydın: Gelsin soru gelsin. Efendim, adamlık ne demek sizin lugatınızda kime adam denir?

Arda Turan: Haşa bi defa benim böyle lügat oluşturma, sözlük oluşturma gibi bir çabam yok. Bu adamlık lafı da biraz cinsiyetçilik işine doğru gitti. Bunu da artık açıkçası sevmemeye başladım, kullanmıyorum. Halbuki neydi? Toplum nazarında kurallarda yazmayan örfümüz, adetimiz, inandığın doğrunun peşinden gitme ve dürüst olmaydı. Dedim ya zaten yıllardır bundan çekiyorum. Yani çektim. O doğruyu illa Arda savundu ama savunmazsam da içime sinmiyor. Yani rahat edemiyorum, e o zaman ne oluyor? Bu hikaye burdan başladı ama bu sözü artık çok fazla kullanmamaya çalışıyorum neden? Bir taraf cinsiyetçiliğe gitti, bir taraf lügat oluşturmaya çalıştı ama bu adamlık kelimesi içindeki vasıfları taşımak için hayatım boyunca uğraşacağım, mücadele edeceğim. İnsanların dedikleri değil, benim ne yaptığımı bilmem önemli.

Buket Aydın: Doğru, insanın kalbinde hissetmesi önemli değil mi? Gece yastığa kafa konulunca hesaplaşıyor insan kendisiyle.

Arda Turan: Bazen konuşuyoruz mesela... Kazanması lazım, kazanması lazım hayatta, kazanmaya ne olarak bakıyoruz. Para, şan, şöhret, başarı evet bunlar önemli ama ben evimin içine girdiğimde oğlumla, ailemle, arkadaşlarımla çok mutluyum. Çok şükür. Yatağa yattığımda huzurla uyuyorum. Gerçek kazanç bu. Cem Yılmaz’daydım geçen gün. Cem abi şakalarının arasında şöyle bir şey dedi. Eğer herkes zenginse bir manası oluyor grupta. Bütün dünyadaki insanlar zenginse hani.. Zenginlik nedir, para nedir, başarı nedir gerçekten? Çünkü bizde de yoktu. 70 m2 evde büyüdüm. Bizde de yoktu ama olana da bir şey demiyorduk, helali hoş olsun diyorduk. Veya o gözle bakmıyorduk. Anlatmak istediğim şey; hayatta kazanç, kazanç olarak neye bakıyorsunuz. Mutluluk işte çok sevdiğim Zafer Çika bi anda vefat etti Allah rahmet eylesin.

Arda Turan: Eş, dost yani bi anda bitiyor hayat. Ölüm bize hiç gelmeyecekmiş gibi yaşıyoruz ama halbuki öyle değil. Yani mutluluğa ne olarak baktığımız, kazanca ne olarak baktığımız çok önemli bence.

Buket Aydın: İlla Arda gol atsın illa bilmem ne olsun yani böyle talep mi çok fazla yani beklenti mi çok yüksek?

Arda Turan: Bilemiyorum, bilemiyorum yani anladın mı? Avrupa Şampiyonasında 20.000 İspanyol Arda Turan diye bağırırken 20.000 Türkün 10.000’i beni ıslıklıyordu. Yani İniesta neden beni teselli ediyor abi, neden? Neden beni? Sarıp sarmalamadılar ki ben, niye kimi? Kim bana sarılmak istedi de ben ona sarılmadım? Kim bana tokat atmak istedi abi gibi de ben yanağımı uzatmadım? Kim kulağımı çekmek istedi, ben kulağımı uzatmadım? Söylesinler. Söylenecek çok şey var, dökecek çok şey var da hep toparlamaya çalışıyorum. Yani içimde toparlamaya çalışıyorum, neden biliyor musun? Cengiz yaşamasın diye, o seviyeye gelsin ona da yaşatırlar. Hakan Çalhanoğlu yaşamasın diye ama o Avrupa’da yetişmiş onun biraz daha avantajı var. Ya neden 17 maç sonunda Hırvatistan maçında noluyor abi? İspanya maçında noldu? Yani 5 ay önce 6 ay oynamamış.. Arda Hollanda maçında gol atıp asist yapıp Avrupa Şampiyonasına gitmeye katkı yapıyor.. Oraya geldiğinde ıslıklanma.

Buket Aydın: Değerin bilinmedi değil.

Arda Turan: Yok, yok, değerim hep bilindi çok şükür ama ben ülkemize daha iyi hizmet, daha büyük başarılar kazanabilirdik diye düşünüyorum. Ben inanıyorum ki biz doğru davransaydık, kalbimizi iyi tutsaydık Çek Cumhuriyeti’ni 2-0 yendiğimizde, o İrlandalı, o kafayı atamayacaktı. Biz birlik olamadık. O hissiyatı veremedik sonra arkasından bi turnuva daha gitti.. Kavgalarla gürültülerle tartışmalarla ne olduğu belli olmadı. Şimdi işte Allahtan çok iyi enerji yakaladı milli takımımız inşallah da böyle devam eder.

Prim krizine açıklık getirdi

Buket Aydın: 2016 Avrupa Şampiyonasındaki prim krizi size ve birkaç futbolcuya daha mal edildi. Size mal edilen bu prim krizinin aslı nedir?

Arda Turan: Prim krizi yoktu. Prim diye bir kriz yoktu. Milli Takım Hocası da söyledi, ben de söyledim. Personelin yatmamış primleri vardı. Orada onlarla ilgili bir konuşma vardı. Bu kadar bir tartışma, bu kadar. Personelle alakalı. Orada oyuncular da zaten federasyon da gereğini yaptı. Oyuncular da kendi ceplerinden -sağ olsunlar hiçbiri de beni kırmadılar- çalışan personele para ödedik. Neden? Oradaki malzemeci, masör, çalışan hayatlarında bir para kazanıp belki kendilerine bir ev alırlar, bi araba alırlar bir şeye girerler diye. Bu konu bu kadardı.

Buket Aydın: Niye bu kadar büyüdü?

Arda Turan: Bir şeyin farkında mısınız? Bu prim krizinden herkes sıyrıldı. En tepedeki, en yukardaki, en arkadaki, en öndeki, en yandaki bi tek Arda kaldı. Kötü çocuk Arda. Neden haksızlığın karşısında durdu. Eksik bir şey vardı “Tamamlasak mı?” dedi, mücadelesini etti. Bir prim krizi oluşturuldu, sunii bir kriz ve herkes temiz. Koskoca ülkede bir tek ben suçluyum. Eyvallah. Ne yapalım canları sağ olsun.

Bilal Meşe açıklaması

Buket Aydın: Şimdi bu prim krizi ile ilgili bir başka olay daha var; Milli Takımdan bu nedenle ayrıldınız, uçakta bir gazeteciyi darp ettiğiniz gerekçesiyle... Uçakta yaşananlardan dolayı pişman mısınız? Milli Takımı bırakma sebebiniz Bilal Meşe’yi darp etmeniz mi yoksa Fatih Terim miydi?

Arda Turan: Öncelikle burada bir pişmanlığım var. Bilal Abi’ye bunu yaptığım için çok üzgünüm ama şöyle bir şey var. Bilal Abi benim evime en çok giren gazeteciydi. Bana hiçbir şey sormadan Bilal Abi yazılı bir imza görünce ‘Ah bu paranın gözü kör olsun’ diye çok kırırldım. Bilal Abi’ye de uçakta onu sordum, dedim ki; Sen burdasın, federasyon başkanı, hocamız, yöneticiler herkes burada.. Buyur abi, ben kimden bir lira para istemişim söyle, cevap vermedi bana. O günden sonra benimle selamı sabahı kesti. Ben ona üzüldüm. Bilal Abi’ye yaptığım davranış 100’de 100 haksız, ondan özür diliyorum. Bunu yapmasaydım da kendimle çelişirdim, ona bunu sormasaydım. Ama öteki konuda haksızım, yine o pişmanlığı, o üzüntüyü hissediyorum. Milli takımı bırakma sebebim de böyle bir yanlış yapınca, hata yapınca, arkadaşlarım, hoca dahil o zaman milli takımı bırakmamı istemediler ama bu davranışı yapıp milli takımda kalmak doğru değildi. Milli takım futbolcusuna yakışmazdı, kendi cezamı kendim kestim.

Neden Başakşehir'i seçtiğini açıkladı

Buket Aydın: Galatasaray’a değil de, neden Başakşehir’e transfer oldunuz?

Arda Turan: Bir defa Göksel Abi bu transferi yaparken ona da çok ayrı teşekkür ediyorum, dedi ki “Arda hiçbir zaman Galatasaray camiasını kaybetmezsin, Galatasaray her zaman senin camiandır onu bilerek hareket et.” Sağ olsun bu benim gönlümü hep rahatlatır. İkinci şu Galatasaray beni hiçbir zaman istemedi, inanıyor musunuz buna? ‘Komik bir teklif geldi’ diye bir lafım var benim. Mehmet Arslan’da buralardadır ,Tayfun Abi (Bayındır) de burada.. Onlara da sorarsınız ‘komik bir teklif’.. Neden demiştim biliyor musunuz? Çünkü basında gazetecilere söylemişlerdi. Şimdiki yönetimi ve Galatasaray’ın hocamızı ayrı tutuyorum, bu konuyla alakalı onlarla ilgili hiçbir şey yok.. Daha önceki yönetimden hiç kimse beni istemedi ki.. 6 aylık dönemde boştum, müsaittim. Galatasaray Başkanı ‘Arda ekonomiyi tercih etmiştir’ dedi. Nasıl ekonomiyi tercih edeyim? Hayatımda iki tane tercih hakkım oldu da ben mi ekonomiyi tercih ettim. Galatasaray benim camiam Galatasaray Başkanı’na veya başka insanlara benim cevap vermem doğru olmaz ama ben Galatasaray’a hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım. 13-14 milyon Euro kazanarak gittim, dünyanın her yerinde ‘Galatasaraylıyım’ diye söyledim. Ben rakiplerimizden de teklif aldım. Ne yaptığım ortadadır, hangi cevapları verdiğim ortadadır. İsteyen istediğini söyleyebilir. Bu söylediklerimde Sayın Fatih Terim’i , Mustafa Cengiz’i ayrı tutuyorum çünkü onlarla ilgili hiçbir şey yok. Mustafa Cengiz her zaman gayet kibardır. Bundan önceki dönemde ki durumlarla ilgili konuşurum.

Buket Aydın: Yani bi teklif gelmedi zaten?

Arda Turan: Ayhan hoca ve Tudor oradaydı, onlarada sorsunlar. Gelmedi, gelmedi! ‘Galatasaray beni istemedi’ diyemiyordum, utanıyorum insanlara ne diyeyim? Yani o zaman da oynarken Galatasaray beni istemedi. Bir kamuoyu yoklaması yapıyorlar, biraz taraftar, bir kaç mesaj.. Ee o zaman tamam.. Ne yapayım ben Galatasaraylıyım ama Başakşehir ile en büyük hayallerimi yaşayacağım inşallah.

Berkay ile o gece neler yaşandı? Arda Turan yanıtladı...

Buket Aydın: Berkay ve eşiyle aranızda o gece ne geçti, o gece yaşananlardan dolayı bir pişmanlık duyuyor musunuz?

Arda Turan: Sadece dava sürecinde olduğu için bu konularla ilgili konuşmam normal değil ama orada barda yaşanan tartışma iki erkek arasında hoş değil tabii ki.. Orada bi hata var, yanlışlık var. Hastane işi de aslında göründüğü gibi değil. Gayet normal bir konuşmaydı neyse benim bu konuyla ilgili tek söyleyeceğim şey şu; ben hayatım boyunca hiç kimsenin eşiyle alakalı böyle bir ahlaki durum içinde olmadım, girmedim. Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle, asla ve asla yoktur. Öteki hatalar konuşulur, edilir dava süreci ama yine net ve net şekilde söylüyorum bu ülkede herkes kimin ne olduğunu bilir. Eğer konu bu kadar hassassa sabah 6’da gazete aranmaz. Bu işin reklamı olmaz. Bu konularla ilgili tek söyleyeceğim budur. Davalar bitsin ben yine uygun bir şekilde, uygun olanları söyleyeceğim. Bu konuyla ilgili başka bir hassasiyetim var. O kadar Barcelona’da Madrid’de yaşadım, o kadar evime gelen giden oldu, dostların sessizliği üzdü beni, haklı olduğumu bildikleri halde neden? Aman bize bir şey olmasın, bir toplum baskısı.. Harala gürele oldu ya ilk günler, sonra da bi sürü gazeteci aradı. “Aa Ardacığım kusura bakma, olay öyle değil böyle değil” falan.. Onları da geçiyorum, beni dostlarımın sessizliği üzmüştür, bilsinler. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Onlara söylemedim. Hepsi eşleriyle kız arkadaşlarıyla.. Onları, bir Türkiye ağırladım İspanya’da. Canları sağ olsun. Ama sessizlikleri beni çok üzmüştür.

Buket Aydın: Var mı isim? Yoksa onlar kendilerini biliyor mu?

Arda Turan: Yok. Onlar kendilerini bilirler. Ama Arda yine onların her sıkıntısı olduğunda maddi manevi her zaman yanlarında olmuştur. Arda cengaver zaten kesilip, doğranıp, biçilmeye hazır bu ülkede. Olsun bu konuyla ilgili söylemek istediklerim bu kadar, tatsız bi olay, gerçeği yansıtmayan bir olay ama yine söylüyorum asla bu iftirayı kabul etmiyorum. Benim kulübüm olduğu için, milli takım sorumluluklarım olduğu için sesimi yükseltmedim. Çok fazla bu işler hassas olduğu için bizim konumumuzda bu işler hassastır. Bu kadar sağa sola düşmez, o yüzden..

Arda Turan: İnşallah Hamza da büyüyüp ülkesine hayırlı bir insan olur. Yetenek geçer mi bilmiyorum ama oğlum futbolcu olsun isterim. İstemem dersem nankörlük olur.

'Ben insanları ayırmam'

Arda Turan: Bu ülkede çok fazla ayrımcılığa sebep oldu. Ben böyle bir şey istememiştim. Ben herkes fikrini açıkça belirtsin istedim. Benim evimde ateisti, çok dincisi, sağcısı, solcusu beraber yaşadılar. Ben insanları ayırmam.

'Cumhurbaşkanımız bize bir ağabey gibi'

Arda Turan: Ben siyasi fikrimi açıkladım. Amerika'da ünlüler nasıl açıklıyorsa öyle bir şey. İnsanları yanlış yere götürdüyse üzgünüm. Hayat bizden olmayanlarla güzel. Onlarla ortak paydada buluşunca güzel. Benim görüşüm. İnandığım noktadayım. Ben bunu içimden gelerek yaptım. Cumhurbaşkanımız bize bir ağabey gibi. O ülkenin, devletin başı. Bizim onu böyle şeylerle meşgul etmememiz lazım. Ben kendisini şahsi olarak çok severim, her zaman benimle ilgilenmiş, bana destek olmuştur. O ülkenin başı, biz de iyi olsun diye dua ediyoruz.

Yoldan çıktığımı düşündüğüm oldu mu? Barcelona'da oynamadığım zaman çok üzüldüm. Ama yoldan çıkmak, kolay kolay yoldan çıkmam ben. Yine iddialı konuştum. Kimse bana Süper Kupa finalinde Chelsea'ye nasıl 4 tane attığımızı sormuyor, magazini soruyor.

'Varoş kelimesini sevmem'

Ben psikoloğa şu anda da gidiyorum. Altyapıda bize psikolojik eğitim verilseydi şu anda 20 hata yapıyorsam belki 7 tane hata yapacaktım. Varoş kullandığım bir kelime değil, sevmem de. Geldiğim yere varoş diyemem çünkü.

Fatih Terim'in cenazesine neden gitmedi? Açıkladı...

Buket Aydın: Şimdi geçtiğimiz aylar içerisnde Fatih Terim’in babası vefat etti biliyorsunuz ama siz ne cenazeye gittiniz ne de görünen baş sağlığı mesajında bulundunuz. Bu da kamuoyunda tepki yarattı. Fatih Terim ile babasının ölümünde yanında olamayacak kadar aranız kötü mü? Gerçekten baş sağlığı mesajı göndermediniz mi? Sizin oğlunuz oldu, o sizin oğlunuzun doğumunda sizi tebrik etti mi?

Arda Turan: Şimdi şöyle bir şey var görünen baş sağlığı nedir Buket Hanım mesela?

Buket Aydın: Yani kamuoyuna yansıdı mı, yansımadı mı diyeyim.

Arda Turan: Ya yakışıyor mu bizim ülkemize görünen baş sağlığı demek... Talat Amca Allah rahmet eylesin. Kendisi hayır duasını aldığımız, daha önce konuştuğum bir büyüğümüzdü. Hocamızın da başı sağ olsun tekrardan duyduğumda da ilk kendisini telefonla aradım hocamızla da konuştum. Biz böyle insanlar değiliz.

Buket Aydın: Aradınız yani Fatih Terim’i?

Arda Turan: Duyar duymaz aradım, aramaz mıyım? Olur mu öyle, şey duyar duymaz aradım. Bir baba vefat etmiş, orada hemen aradım. Yani fırsat olsa cenazesine de giderdim. Ama biz çalışıyoruz. Kulübümüzü temsilen başkanımız gitti. Öteki tarafta rahmetli Zafer Çika, abimizdi beraber yedik, içtik, güldük. Cenazesine gidemedim. Serdar Özkan canım kardeşim. Annesi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Cenazesine gidemedim, kendi babaannemin cenazesine gidemedim. Bizim mesleğimiz böyle bir meslek ama görünen baş sağlığı nedir? ben görünen baş sağlığı dilemiyorum kimseye, dilemeyeceğim de.





Buket Aydın: İşte Arda Turan baş sağlığı dilemedi oldu tabi..

Arda Turan: Olur mu öyle şey ya. Ben o taraftar mutlu olacak diye.. Ahmet, Mehmet mutlu olacak diye, olur mu? Ya burda acı var, acıyı paylaşıyorsunuz. Allah gani gani rahmet eylesin. Duasını da etmişimdir, ederim de her zaman.. Öyle şey olmaz, o başka bir konu.

Buket Aydın: Çocuğunuzun doğumunda Fatih Terim sizi tebrik etti mi?

Arda Turan: Ya hoca aramadı. Şundan dolayı aramayabilir yani bir tarafta ölüm bir tarafta doğum var. Bir tarafta üzüntü, bir tarafta sevinç var. Hani üzüntülere ve sevinçlere verilen tepkiler aynı olmayabilir. O yüzden mutlaka ki ‘a çocuğu oldu’ iyi şeyler geçirmiştir içinden. O yüzden hiçbir problem yok

Buket Aydın: Peki, ama bu da bir not olarak burdan tarihe düşülmüş oldu.

Ben terörist miyim!

Buket Aydın: Türkiye'nin hem milli gururu hem de milli nefreti olmayı nasıl becerdiniz?

Arda Turan: Ya milli nefret nedir ya? Ben terörist miyim?

Buket Aydın: Hayır tabi ki. O anlamda değil. Sakın yanlış anlamayın.

Arda Turan: Milli nefret nedir ya?

Buket Aydın: Şu manada yani milli gururken...

Arda Turan: Ben sana şunu söyleyeyim; sen bana söyle... Ben sana soru sormak istiyorum müsaadenle...

Buket Aydın: Değiştik sorular bana geliyor.

Arda Turan: 17 maç... Tarihteki en iyi ikinci seri... Yani iki tane var birincisi, ötekisine imza atmışız. Avrupa Şampiyonasına gelmişiz, her şey güllük gülistanlık Hırvatistan’a yeniliyoruz. İki maç daha var hem de üç takım çıkıyor gruptan çıkma şansımız da var ve ben ıslıklanıyorum neden?

Buket Aydın: Neden işte?

Arda Turan: Neden, ben de sana soruyorum neden?

Buket Aydın: Ben bilmiyorum.