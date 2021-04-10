Arda Turan'dan flaş paylaşım! 'Kırmızı kart yok, yer çekimi...'
Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Arda Turan, Karagümrük maçının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı. Yedlin'in koltuk değnekleri ile yürürken fotoğrafını paylaşan Arda Turan, kırmızı kart eleştirisi yaptı
Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Arda Turan, görev yapmadığı Karagümrük maçının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı. Yedlin'in koltuk değnekleri ile yürürken fotoğrafını paylaşan Arda Turan, kırmızı kart eleştirisi yaptı
Arda Turan paylaşımına 'Kırmızı kart yok, yer çekiminde dolayı olmuş...' notunu yazdı.