Başakşehir'den ayrılan ve Barcelona'nın oyuncusu konumunda bulunan Arda Turan, Hürriyet Spor Arena'nın Instagram hesabı üzerinden Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtladı. Eski Galatasaraylı oyuncu Arda Turan, gündeme dair ve Galatasaray ile ilgili flaş sözler söyledi. Arda Turan, eski hocası Fatih Terim hakkında da daha önce yapmadığı açıklamalar yaptı.

Arda Turan, "Galatasaray her zaman benim camiam. Ben orada olsam da, olmasam da Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'a nasıl hizmet etmem gerekirse öyle ederim. Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim" ifadelerini kullandı.

"Fatih hoca muhteşem bir taktik değişiklik yapmıştı"

Arda Turan, "Fatih Terim sizin hayatınızda ise zaten mutlu olursunuz. Hocam bana bakmasa da, beni gördüğünü bilirim. İfade etmez, söylemez ama anlarsınız. Fatih hoca da öyle bir insan. Çok güçlüdür. Euro 2008'de İsviçre maçında mesela Fatih hoca muhteşem bir taktik değişiklik yapmıştı. Şimdi bakınca 'Vay be!' diyorum. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez."

İsviçre maçında attığı gol

Arda Turan, "Mlada Boleslav maçı kariyerimin dönüm noktasıydı. Tam 1 hafta sonra A Milli Takım'a çağrıldım. 2008'deki İsviçre golü, Atletico Madrid'e gitmem için dönüm noktasıydı. Diego Simeone futbol hayatıma çok katkı yaptı. Zaten muhteşem bir adam. Chelsea maçında Hazard'ın savunma yapmadığını söylemişti ve o maçta Juanfran'ın kanadından 2 gol bulduk"

Barcelona'dan neden ayrıldı?

"Barcelona'da Valverde'nin 4-1-4-1 sistemi devam etseydi, oradaki durumum farklı olabilirdi. Sistem 4-3-3 olunca ben 12. adam oldum."





ARDA TURAN İLE KISA KISA

Messi - Tarihin en iyisi

Barcelona - Master

Neymar - Tarihin en iyisi olmaya aday bir kardeş

Galatasaray - Yuva

Fatih Terim - Baba

Aslıhan - Her şey

Fenerbahçe - Saygı duyulan ezeli rakip