Galatasaray, Süper Lig’in 40. haftasında konuk ettiği lider Beşiktaş’ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını bırakmadı. Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 3'e indiren Galatasaray, hayati derecede önem taşıyan maçı kazarak Siyah Beyazlı ekiple arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

'Benim evimde değil!'

Sarı Kırmızılı ekibin 3. golünü atan tecrübeli futbolcu Arda Turan, 90 dakikanın ardından ses getiren bir paylaşım yaptı. Arda, gol vuruş anından bir kare paylaştı, ''Benim evimde değil.'' notunu düştü.

Galatasaray’ın 3. golüne imza atan Arda Turan, bu sezon ligde 4. kez ağları havalandırdı.

Kaybetse yarış dışı kalacaktı

Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde Sarı Kırmızılı ekiple arasındaki puan farkını 9'a çıkaracaktı ve Aslan'ı yarış dışı bırakacaktı. Galatasaray, aldığı galibiyetle hem şampiyonluk umutlarını tazeledi, hem de ezeli rakibiyle ikili averajı eşitledi.









Puan farkı 3'e indi

Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Ryan Babel, Radamel Falcao (penaltıdan) ve Arda Turan atarken, Beşiktaş’ın golünü penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti. Süper Lig’de puanını 78’e çıkaran sarı-kırmızılı takım, 81 puanla zirvede yer alan rakibiyle arasındaki puan farkını 3’e indirerek, şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşıdı. Öte yandan Fenerbahçe’nin deplasmanda son anda attığı golle MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenmesiyle Galatasaray haftayı üçüncü sırada tamamladı.