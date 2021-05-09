Arda Turan'dan flaş Beşiktaş paylaşımı: Benim evimde değil!
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, 3-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı. Lider Beşiktaş'ın sahadan galip ayrılması halinde şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacağına ve buna engel olduklarına gönderme yapan Arda, gol vuruş anından bir kare paylaştı, 'Benim evimde değil' notunu düştü.
Galatasaray, Süper Lig’in 40. haftasında konuk ettiği lider Beşiktaş’ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını bırakmadı. Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 3'e indiren Galatasaray, hayati derecede önem taşıyan maçı kazarak Siyah Beyazlı ekiple arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
'Benim evimde değil!'
Sarı Kırmızılı ekibin 3. golünü atan tecrübeli futbolcu Arda Turan, 90 dakikanın ardından ses getiren bir paylaşım yaptı. Arda, gol vuruş anından bir kare paylaştı, ''Benim evimde değil.'' notunu düştü.
Galatasaray’ın 3. golüne imza atan Arda Turan, bu sezon ligde 4. kez ağları havalandırdı.
Kaybetse yarış dışı kalacaktı
Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde Sarı Kırmızılı ekiple arasındaki puan farkını 9'a çıkaracaktı ve Aslan'ı yarış dışı bırakacaktı. Galatasaray, aldığı galibiyetle hem şampiyonluk umutlarını tazeledi, hem de ezeli rakibiyle ikili averajı eşitledi.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1391147948432580620
Puan farkı 3'e indi
Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Ryan Babel, Radamel Falcao (penaltıdan) ve Arda Turan atarken, Beşiktaş’ın golünü penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti. Süper Lig’de puanını 78’e çıkaran sarı-kırmızılı takım, 81 puanla zirvede yer alan rakibiyle arasındaki puan farkını 3’e indirerek, şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşıdı. Öte yandan Fenerbahçe’nin deplasmanda son anda attığı golle MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenmesiyle Galatasaray haftayı üçüncü sırada tamamladı.