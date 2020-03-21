Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Baba...
Barcelona'nın sözleşmeli futbolcusu olan ve son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak sözleşmesini feshettikten sonra boşta kalan Arda Turan, kendi EN'lerini açıkladı. Tecrübeli futbolcu, Fatih Terim'i 'Baba' olarak nitelendirdi.
Başakşehir ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Barcelona'ya da geri dönmeyen ve bir süredir sadece bireysel olarak antrenman yapan Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Galatasaray 'a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili DHA'ya özel açıklamalar yaptı.
Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği röportajda en sevdiği yemekten en sevdiği şarkıya, Galatasaray'dan Fatih Terim'e kadar EN'lerini açıkladı.
Son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak ligin ikinci yarısında Barcelona'nın oyuncusu olarak boşta kalan Arda Turan, yaşamındaki EN’leri şöyle ifade etti:
En sevdiği yemek: Annemin taze fasulyesi
En sevdiği şehir: Medine
En sevdiği şarkı: Yansın İstanbul (Sezen Aksu)
Unutamadığı goller: EURO 2008'de İsviçre ve Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e attığım goller.
Unutamadığın anlar: Chelsea'ye attığım gol ve Nou Camp'daki son düdük sonrası yaşadığım şampiyonluk sevinci
Yıldız futbolcu kendisine yöneltilen isimler için de şu sözleri söyledi;
Fatih Terim: Baba
Galatasaray: Aşk, tutku
Barcelona: Hayal
Atletico Madrid: Çok büyük sevgi duyuyorum, sırtımı dayadığım bir duvar gibi…
Metin Oktay Tesisleri: Ev
EURO 2008: Başlangıç
UltrAslan: Çok sevdiğim, dostlarımın olduğu ve üye olmasak da zaman zaman mensubu olduğumuz dünyanın en büyük taraftar oluşumu
66 numara: Çocuğun yola başladığı numara
Simone: Çok büyük hoca, dünyanın en iyi hocalarında birisi
Messi: Dünya tarihinin en büyük oyuncusu
Burak Yılmaz: Bir dost, bir kardeş, sağlam bir arkadaş ve tarihin de en iyi oyuncularında birisi
Aile: Sadakat
Bayrampaşa: Her şey