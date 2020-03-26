Corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim hakkında dün koşuşan Arda Turan, bugün de sosyal medya hesabından Euro 2008'de oynanan İsviçre maçının görüntülerini ve eski hocası ile sarılma anını paylaştı. Arda Turan, bu paylaşımın altına "zaten dokunsalar ağlayacağım" ifadelerini yazdı



