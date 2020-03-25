Devre arasında Başakşehir ile sözleşmesini fesh ettikten sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Arda Turan, TRT SPOR'da gündeme dair soruları yanıtladı.

Arda, corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim hakkında, "Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır. Hemen döneceğine inanıyorum." dedi.

Arda Turan sözlerine, "Fatih Terim ile görüşme fırsatım oldu, sesi gayet iyi geliyordu. Bu ülkenin en iyi oyuncularından biri olarak oynayabileceğime inanıyorum. Çok çabuk tüketmeye ve unutmaya mahkumuz. Evde çalışmalarıma devam ediyorum. Şu an spor salonundayım hatta. Göksel Gümüşdağ’a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" şeklinde devam etti.