Süper Lig 'in 13. haftasında derbide sahasında Fenerbahçe 'ye mağlup olan Galatasaray 'da Arda Turan, taraftara seslendi. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Arda, perşembe günü bir final maçı olduğunu ifade etti.

Arda Turan'ın paylaşımı şöyle;

Dün her şey Galatasaray’ın adına yakışır şekildeydi. Stadımız, taraftarımız, iyi oyunumuz… Bir derbi maçta yakalanabilecek pozisyon sayısından çok daha fazlasını bulduk. Takım olarak elimizdeki her şeyi verdik, bunun taraftarımıza da geçtiğini düşünüyorum."

"TÜM MÜCADELESİNİ KOYMUŞTUR ORTAYA"

"Bu yüzdendir ki taraftarımız skora rağmen maç sonunda takımımızı tribüne çağırdı. Yenildiğinde dahi taraftarından alkış alan Galatasaray’dır bizim takımımız. Bilinir ki takım kazanmak için tüm mücadelesini koymuştur ortaya."

"İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ AN"

"Değişim için en gerekli şey sabır. Yolumuz var, umudumuz da öyle. Evet, hepimiz üzgünüz ve belki de zor bir gece yaşadık. Ancak ayağa kalkmalıyız, perşembe günü bir başka finalimiz var. Bir kez daha tarih yazmak için birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz an, şu an."