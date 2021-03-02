Erzurum engelini de aşarak Süper Lig'deki galibiyet serisini 8 maça çıkaran Galatasaray'da, gözler Ankaragücü deplasmanına çevrildi. Yarınki kritik karşılaşma öncesi, Kaptan Arda Turan'dan takım arkadaşlarına 'ciddiyet' uyarısı geldi. Özellikle genç oyunculara son sıradaki Ankaragücü'nün çok kaliteli bir takım olduğunu hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Bu tür maçları ciddiye almaz, rehavete kapılırsak büyük sıkıntı yaşarız. Ankaragücü lige tutunmak için ortaya büyük bir mücadele koyacak. Bizim daha da fazla mücadele etmemiz gerekiyor. İşimiz hiç kolay olmayacak. Sakın rahat bir maç beklemeyin" ifadelerini kullandı. Öte yandan Sarı-Kırmızılı takımda rakip analizi tamamlandı. Bugün maçın taktik provası gerçekleşecek. Fatih hoca, ilk 11'de değişiklik yapıp yapmayacağı konusunda henüz son kararını vermiş değil.