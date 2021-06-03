Ünen ailesini Marmaris'teki evlerinde ziyaret eden yıldız futbolcu, sosyal medya hesabında Ayaz'a destek için yayın yaptı. Yayına Galatasaray'ın basketbol takımının kaptanı Göksenen Köksal, ünlü oyuncu Naz Elmas gibi isimler de katıldı. Birçok ünlü isim binlerce kişiye ulaşan yayına destek oldu. Ayaz'ın ABD'deki tedavisi için 2 milyon 325 bin Dolar gerekiyor.

MARMARİS, (DHA)