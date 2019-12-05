Aslıhan Doğan’ın dün doğum günüydü. Arda Turan eşinin 34’üncü yaşını şu sözlerle kutladı:

“Sen benim en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşımsın. Aşkın, sevginin, sadakatin, dürüstlüğün simgesisin. İnşallah evlatlarımız da senin gibi olur. Benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım. Lalipli’nin annesi.”

'İkinci çocuğun heyecanı daha bir başka oldu'

İkinci defa baba olacak olan Arda Turan “Müjdeli haberi nasıl aldınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Aslıhan söyledi. Doktora gittik, doğru olduğunu duyunca mutlu olduk. Ama siz de bizimle aynı anda öğrendiniz. İlk çocuğumun heyecanı başkaydı, bununki daha bir başka oldu.”