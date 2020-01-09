2.5 milyon TL’lik zırhlı cip almıştı

Arda Turan ilk oğulları Hamza Arda dünyaya geldiğinde eşine 2.5 milyon TL’lik zırhlı cip almıştı.

İkinci kez baba olduğunu öğrenince de eşi Aslıhan Doğan Turan'a şöyle bir teklifte bulunmuştu:

“Dile benden ne dilersen.”

Tercihi sanattan yana

Aslıhan Doğan Turan tercihini sanattan yana kullanmış. İstanbul’daki ünlü bir galeriden heykel seçmiş.

Cipten sonra heykel

Doğum hediyesi heykel önümüzdeki günlerde evlerine teslim edilecekmiş.

Aslıhan Doğan Turan daha önce yaptığı açıklamada “4 çocuğumuz olsun istiyoruz” demişti.

(Posta)