Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Arda Turan'dan son dakika paylaşımı... Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Türk Telekom Stadı’nda oynanan maç öncesi, 36 bin taraftar ve kameraların önünde Fatih Terim’in elini öpen Arda, yuvaya dönüş hazırlığı yapıyor.

Devre arasında Galatasaray'a transfer olması beklenen Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı 'Aslan Kral' paylaşımıyla bu iddiaları güçlendirdi.

EURO 2016'da milli takım kampında Fatih Terim ile sorun yaşayan Arda Turan, bu sezon oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında tecrübeli teknik adamla aralarındaki buzları eritmişti. Terim de maçtan sonraki basın toplantısında ''Bu Arda insanın kalbine de girer, gönlüne de girer'' demişti.



