Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında krize neden olan Arda Turan, dün Medipol Başakşehir ile olan kiralık sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Barcelona'ya dönme ihtimali olmayan tecrübeli futbolcu, önceliği Galatasaray'a verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün hakkında vereceği kararı bekleyen yıldız oyucuya, ABD ve Katar'dan da teklif var. MLS'te Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin istediği 32 yaşındaki futbolcuya, Katar ekiplerinden de taliplerin olduğu öğrenildi.

Şayet Arda Galatasaray'a gidemezse tercihinin ABD'den yana olacağı gelen haberler arasında.

BARÇA KAPISI TAMAMEN KAPALI

İspanyol Marca Gazetesi özel haberinde, Arda'nın Barcelona ile sözleşmesinin devam ettiğini ancak geri dönmeyeceğini yazdı. Barça tarafından kadroda düşünülmeyen tecrübeli futbolcunun da gitmek istemediği kaydedildi. Karşılıklı olarak görüşülüp sözleşmenin feshedilmesinin yakın olduğu bildirildi.

MUSTAFA CENGİZ SOĞUK

Tecrübeli futbolcu, Başakşehir ile yollarını ayırdı, bir anda gözler Galatasaray’a çevrildi. Terim cephesi Arda’nın dönüşüne istekli görünürken, başkan Mustafa Cengiz ise yakın çevresine bu işin mümkün olmayacağını anlatmaya çalışıyor.

Kaynak: Skorer