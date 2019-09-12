Arda Turan’a 2 yıl 8 ay hapis cezası!

Başakşehir forması giyen Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında Emirgan’da bir mekanda çıkan kavga ve ardından yaşanan olaylar mahkemeye taşınmıştı. Davanın üçüncü duruşmasında Arda Turan cinsel taciz suçundan beraat etti.

Turan’a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak, kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.