Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden olan Arda Turan, yuvası Galatasaray'a geri döndü. 2011 yazında 13 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e giden ve dönemin en özel oyuncularından olan milli futbolcu, 9 yıllık aranın ardından yeniden Galatasaray forması giyecek. 66 numarasına kavuşan Arda, kendisini 1+1 yıllığına Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi resmen imzaladı. 30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Arda Turan, Galatasaray altyapısından yetişip son dönemlerde Türk futbolunu Avrupa'da gururla temsil eden isimlerin başında gelmişti.

Manisaspor'a kiralandı, bomba gibi geri döndü

Eric Gerets döneminde A takıma yükselen Arda Turan, yeteri kadar forma şansı bulamaması sebebiyle bir yıl sonra Vestel Manisaspor'a kiralanmıştı. Ersun Yanal ile bir sezon geçiren Arda, gelişiminin ardından Galatasaray'a dönerek takımın değişmezlerinden oldu.

Art arda gelen kupalar

Arda Turan, 2007-2008 yılında Galatasaray'la şampiyonluk sevinci yaşarken takımın en gözde ismi olarak ön plana çıktı. Başarılı oyuncu, Galatasaray kariyerinde Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2004-2005 sezonunda Türkiye Kupası, 2007-2008 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan kadronun parçası oldu.

13 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e...

2011 yazında 13 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e giden Arda, ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi daha sonra ise UEFA Süper Kupası ve İspanya Kral Kupası'nı kaldırarak koleksiyonuna ekledi. Takımı 10 yıldır süregelen Barcelona ve Real Madrid hegemonyasına son vererek lig şampiyonluğunu kazanırken, Atletico'nun 10 numaralı formasının üzerinde Arda'nın ismi yazıyordu.

Türk futbolcu için ödenen en yüksek bonservis

Bir yıl sonra Arda'nın başarılarına dev bir kulüp, Barcelona da kayıtsız kalmayacaktı. Ödenen 34 milyon euro ile birlikte milli yıldızın yeni durağı, futbol tarhinin en gelenekli kulüplerinin başında gelen katalan temsilcisi oldu. Bu transfer, Türkiye'de yetişen bir Türk futbolcu için ödenen en yüksek bonservisli transfer olma rekoruna sahip bulunuyor. Barcelona'da kariyerinin zirvesini yaşayan Arda Turan, La Liga, Copa del Rey (2), İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu süreçte Türkiye A Milli Takımı'nda Euro 2008 ve Euro 2016'ya katılmayı başaran kadronun önemli parçası olan Arda Turan, ay-yıldızlı formayı 100 kez sırtına geçirerek 16 gole imza attı.

Türk futbolunu gururla temsil etti

Galatasaray Akademisi'nden çıkarak Avrupa'da Türk futbolunu gururla temsil eden Arda, İspanya kariyerine 10 kupa sığdırarak ülkesine geri döndü. Son 1,5 sezonunu Medipol Başakşehir takımında geçiren Arda Turan, kariyerinin bundan sonraki evresinde yuvasında, Galatasaray forması ile devam edecek.