Arda Turan: Yunanların tavrı saygısızcaydı!

Galatasaray , Yunanistan'da yaşanan olayların ardından Türkiye'ye döndü. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Yunanistan'da yaşananları basın mensuplarına anlattı.

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle;

Sağlık kurallarına ne kadar dikkat ettiğimizi her seferinde belli etmeye çalışıyoruz. Yunanistan'da da her türlü önlemi almamıza rağmen, maalesef ki insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Yarımızdan fazlası otobüse gitmişti, otobüsten geri çağırıldık. Yunan yetkililere yapıcı olmaya çalıştık ama onların tavırları saygısızcaydı. Hocamız tüm sakinliğini koruyarak onlara yardımcı olmaya çalıştı. Bir dostluk maçının dostça olması gerekirdi ama bu olmadı. Biz ülkemize gelen herkese dostça davranmaya devam edeceğiz.

Böyle olayları büyütme taraftarı değiliz, her zaman barıştan yanayız. Ülkemiz ve Yunanistan arasında bir anlaşma var, PCR testlerinin kabul edildiği yönünde. Biz otobüse gittikten sonra oradaki tavırlar hoş değildi. Biz kimsenin sağlığını sıkıntıya atmayız, atmadık da. Olanlar üzücüydü.