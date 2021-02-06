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Arda Turan ve Marcao'dan küfürlü tezahürat

Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde Arda Turan ile Marcao'nun masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması gözlerden kaçmadı

06 Şubat 2021, Cumartesi 23:21 Son Güncelleme:
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Arda Turan ve Marcao'dan küfürlü tezahürat

Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

Oyuna sonradan giren Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde kaptan Arda Turan ile Marcao'nun soyunması odasında yer alan masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması gözlerden kaçmadı

Sosyal medyada hızla yayın görüntülerin ardından Fenerbahçe taraftarı tepki mesajları paylaştı



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