2011 yılında 13 milyon euro bedelle Galatasaray'dan Atletico Madrid'e giden Arda Turan, 9 yıllık aranın ardından Sarı Kırmızılı ekibe geri döndü. Milli futbolcu, Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli isim, Galatasaray'ın voleybol takımında oynayan ve aynı zamanda Şehremini Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan Derya Çayırgan ile de yeniden buluştu.

6 ve 66 numara...

Arda Turan, Galatasaray'da kendisiyle özdeşleşen 66 numaralı formayı tercih etti. Derya Çayırgan'ın da voleybol takımında 6 numarayı giymesi dikkatlerden kaçmadı. Hatırlanacağı üzere Arda Turan, 6 aylık Manisaspor macerasının ardından uğurlu numarası 6'yı giymek istemiş fakat dolu olduğu için 66 numarayı tercih etmişti.