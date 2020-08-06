Arda Turan ve Derya Çayırgan, Galatasaray'da buluştu

Şehremini Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan Arda Turan ve Derya Çayırgan, Galatasaray'da buluştu. Futbolcu Arda ve voleybolcu Derya'nın '6' numara sevgileri ise dikkat çekti.

06 Ağustos 2020, Perşembe 00:33 Son Güncelleme:
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Arda Turan ve Derya Çayırgan, Galatasaray'da buluştu

2011 yılında 13 milyon euro bedelle Galatasaray'dan Atletico Madrid'e giden Arda Turan, 9 yıllık aranın ardından Sarı Kırmızılı ekibe geri döndü. Milli futbolcu, Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli isim, Galatasaray'ın voleybol takımında oynayan ve aynı zamanda Şehremini Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan Derya Çayırgan ile de yeniden buluştu.

6 ve 66 numara...

Arda Turan, Galatasaray'da kendisiyle özdeşleşen 66 numaralı formayı tercih etti. Derya Çayırgan'ın da voleybol takımında 6 numarayı giymesi dikkatlerden kaçmadı. Hatırlanacağı üzere Arda Turan, 6 aylık Manisaspor macerasının ardından uğurlu numarası 6'yı giymek istemiş fakat dolu olduğu için 66 numarayı tercih etmişti.

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