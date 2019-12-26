Sarı-Kırmızılı Yönetim, Arda Turan transferi konusunda kararı tamamen Teknik Direktör Fatih Terim’e bırakmış durumda. Deneyimli çalıştırıcı ise henüz Arda ile ilgili bir karar vermiş değil. Terim’in bu konudaki kararını Antalyaspor maçı sonrası vereceği öğrenildi. Arda Turan ise G.Saray formasını yeniden girmeyi çok istiyor. Başakşehir de böyle bir durumda tüm kolaylığı sağlayacak. Çin ve Amerika’dan Arda’ya gelen teklif var. Ancak tecrübeli oyuncu Fatih Terim’in kararını bekliyor. Terim’den olumsuz karar çıkarsa Arda gelen diğer teklifleri değerlendirecek.

Kaynak: Akşam