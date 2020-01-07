Saray'da Arda Turan gerilimi büyüyor... Başkan Mustafa Cengiz'in "Arda transfer gündemimizde yok" açıklamasından sonra Fatih Terim, "Ben olsam böyle demezdim" çıkışını yapmıştı... Edinilen bilgilere göre Arda Turan krizinde 2. raunt başlıyor.

GERİLİM DAHA DA BÜYÜYEBİLİR

Cengiz'e üstü kapalı olarak sert mesajlar yollayan Fatih Terim'in Arda Turan ile görüştüğü ve, "Sen bekle, ben bu işi halledeceğim. Sakın hiçbir yere konuşma" dediği öğrenildi.

YAŞ SORUNU ASLINDA BAHANE!

Transfere 'yaş' yüzünden karşı olduğunu söyleyen Cengiz'in asıl sıkıntısının ise kendisinden habersiz yapılan görüşmeler olduğu ve, "Bu kulübün başkanı benim" çıkışını yaptığı belirlendi.

TARAFTARLAR TRANSFERE KARŞI

Yaşanan gelişmeler sosyal medyada da büyük ses getirmiş durumda. Tarafarların büyük bir bölümü Arda'nın transferine karşı çıkarken, Başkan Cengiz'den yana tutum sergiliyorlar.

SESSİZLİĞİNİ BOZMUYOR

G.Saray'da büyük bir karışıklığa neden olan Arda Turan konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcu Başakşehir kampına da katılmadı.

BİR TRANSFER KLASİĞİ!

Terim ve Cengiz arasındaki gerilim ilk değil!.. Geçen sezonunun başında yapılamayan forvet takviyesi, devre arasında ise Ozan'ın satışı nedeniyle karşı karşı gelen ikilinin, bu sezon başında ise Falcao yüzünden ters düşmüştü.

2018-2019 (SEZON BAŞI)

Gomis'in satılışının ardından uzun süre forvet arayan yönetim bir türlü hedefe ulaşamadı. Sezona sadece Eren Derdiyok'la başlayan Terim, "Forvet alınacağı için Gomis'in gidişine izin verdim" diyerek topu Cengiz'e atarken, ikili uzun süre soğukluk yaşandı.

Gomis'in gidişi sonrasında çok büyük bir forvet krizi çıktı.

2018-2019 (DEVRE ARASI)

Sezonun flaş ismi Ozan Kabak'ın Stuttgart'a satılması Terim'i istifanın eşiğine getirmişti. Genç yıldızın kendi rızası olmamasına rağmen gönderilmesine çok kızan Terim basın toplantısında açık açık "Taraftar için görevde kaldım" demişti.

Terim, Ozan'ın kalmasını istedi ancak yönetim sattı.

2019-2020 (SEZON BAŞI)

Genç ve mücadeleci bir forvet isteyen Terim yönetime Genk'te forma giyen Samatta'nın ismini verdi. Yönetim ise Falcao'ya yöneldi. Terim, ince mesajlarla Kolombiyalı futbolcuya soğuk baktığını söylese de mecburen bu transfere onay verdi.

Falcao transferde Fatih Terim'in ilk tercihi değildi..

Kaynak: Takvim