Arda Turan: Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum

Galatasaray şampiyonluk iddiası ile çıktığı maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen sezonu averajla 2.sırada bitirdi. Mücadelenin ardından Sarı Kırmızılı kulübün kaptan Arda Turan yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.









İşte Arda Turan'ın maç sonu açıklamaları:

"Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Herkes elinden gelen katkıyı sağladı. İyi bir takım ruhu gösterdiğimizi düşünüyorum. Sonu farklı olsun isterdik."

"Bu anlarda konuşmak çok zor. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne götürmek için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonlar Ligi bizim için önemli olacak."

Arda'dan serzeniş

"Bazen yönetenlerle bizim bir farkımız var, biz futbolu nasıl geliştirebiliriz diye bakıyoruz. Onların birçoğu, sezon içinde cezalar veriyor. Zenginlikleriyle, tanıdıklarıyla TFF yönetimi olurlarsa, futbolu bilmeyen 3. sınıf kişilerle devam ederler. Türk futbolu da böyle olmaya devam eder. Ocak ayında Avrupa'da olamayız. TFF hakkında konuşmak istemiyorum, kimi Fatih Terim kimi de Galatasaray düşmanı. Kimi zamanında Arda'ya söylemediği şeyleri arkadan dolanarak telefondan yapıyor."





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