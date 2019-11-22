Arda Turan oyuna girerken ıslıklandı

Galatasaray altyapısından yet,işen ve rekor bedelle Atletico Madrid'e, oradan da Barcelona'ya transfer olan ARda Turan, Başakşehir formasıyla hala istenilen seviyeye gelemedi.

Yıldız isim Galatasaray maçına yedek kulübesinde başladı. İkinci yarıda 87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna giren Arda, Galatasaraylılar tarafından ıslıklandı. Arda'nın Başakşehir'in golünde de sevinmemesi dikkat çekti.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Biraz ayıp oldu sanki...

Arda Turan kendi kariyerine zarar verecek hareketlerde bulunmuş olabilir. Son dönemde futbol dışı konularla da gündem oluşturabilir ama bu "adam" Galatasaray taraftarının ıslıklayacağı son oyunculardan biridir.

Fenerbahçe de Beşiktaş da ona çok büyük paralar verdi, o kabul etmedi. Açık ve net şekilde söylemedi mi, "Ben Galatasaraylıyım, teşekkür ederim" diye? Daha ne o zaman. Golde sevinmemiş, yetiştiği kulübe karşı en küçük bir incitici laf hiç söylememiş bu adam bence ıslıklanmamalıydı. Biraz ayıp oldu sanki...