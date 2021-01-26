Arda Turan, Galatasaray gibi büyük bir futbol takımında adını duyurmayı başarmış kaliteli futbol oyuncularından bir tanesidir. Galatasaray'da büyük bir üne sahip olan Arda Turan, daha sonra Barcelona takımına transfer olarak Türkiye'yi bu takım içerisinde de gururlandırmayı başarmıştır. Arda Turan sadece futbol kulüpleri içerisinde değil magazin dünyası içerisinde de adından sıkça söz ettiren isimlerin başında gelir.

Arda Turan nereli?

Arda Turan, İstanbul doğumlu olmakla beraber aslen doğum kütüğü Edirne'ye dayanmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren futbolla iç içe olan Arda Turan, 2006 yılından itibaren Türkiye milli futbol takımı içerisinde de forma giymeye hak kazanmıştır.

İlk olarak Altıntepsi Futbol Kulübü içerisinde futbol hayatına adım atmıştır. Arda Turan İstanbul şehrinin Bayrampaşa ilçesinde doğmuştur. Bu yüzden ilk olarak futbol hayatına Bayrampaşa ilçesinin bir futbol kulübü olan Altıntepe futbol takımında başlamıştır. Yaklaşık olarak 3 yıl boyunca bu kulüp içerisinde futbola devam etmiştir.

Arda Turan kaç yaşında?

Arda Turan, 30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul ilinin Bayrampaşa ilçesinde doğmuştur. Genç yaşlarda futbol içerisinde adından söz ettiren Arda Turan şu anda 33 yaşındadır. Büyük bir futbol kulübünde oyuncu olarak yer alması ise 2000 yılında olmuştur. 1997 ile 2000 yılları arasında Altıntepsi futbol takımı içerisinde defans olarak oynamıştır. Daha sonra futbol kulüpleri Arda Turan'ın iyi bir futbol geleceğine sahip olduğunu düşünerek 2000 yılında Galatasaray futbol takımına transfer etmişlerdir.

Arda Turan hangi takımlarda oynadı?

Arda Turan ilk olarak 1997 yılında futbol kulüplerinde bir futbolcu olarak yer almaya başladı. Arda Turan'ın bu zamana kadar yer aldığı futbol kulüpleri şu şekildedir;

1- 1997 ile 2000 yılları arasında Altıntepsi Mahallesi'nin bir futbol kulübü olan Altıntepsi Makelspor’da oynamıştır.

2- 2000 yılında ise Galatasaray'ın alt kadrosunda yer aldı. Bu altyapıda yaklaşık 5 yıl boyunca futbolcu olarak görevlendirildi.

3- 2005 ile 2006 sezonunun başında ise Manisaspor'a transfer oldu Manisaspor'un Ankaragücü ile yapmış olduğu maç sonrasında Arda Turan'ın başarısı tüm antrenörler tarafından kabul edildi ve Süper Lig'deki ilk golünü attı.

4- 2006 sezonundan sonra Manisaspor'da yaklaşık yarım sezonluk futbol kariyerini bırakarak Galatasaray'a tekrar transfer oldu. kulüp içerisinde kaptanlığa kadar yükselen Arda Turan 2008 yılındaki Türkiye Süper Kupası Şampiyonluklarına da adını yazdırmaya başardı.

5- 2011 yılında ise İspanyol Futbol Kulübü olan Atletico Madrid’e transfer oldu. Verilen bonservis bedeli Türkiye'den yurt dışına transfer sayesinde olan oyuncular arasında en pahalı Türk futbol oyuncusu olma özelliğine de sahip oldu.

6- 2015 sezonunda ise 34 milyon Euro'luk bonservis karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.

7- 2018 yılına gelindiğinde özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren iki buçuk sezon sürecek anlaşma karşılığında İstanbul Başakşehir takımına transfer olmuştur.

8- Süper Lig içerisinde ise Galatasaray'da forma giyen başarılı oyuncu 2021 yılına kadar Galatasaray bünyesinde yer almaktadır.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Arda turan, 5 ağustos 2020 tarihinden itibaren Galatasaray süper lig içerisinde başarılı bir oyuncu olarak yer almaktadır. Oyuncunun sözleşmesi 30 haziran 2021 tarihinde son bulacaktır. Takım içerisinde sol kanat, forvet olarak yer alan Arda Turan'ın yıllık kazancı da oldukça fazladır. 2020 ile 2021 yılları arasında yıllık olarak 466.000 Euro kadar bir kazanca sahiptir.

Bu kazanç ülkemizde futbolcuların aldığı en iyi kazançlardan birisidir. Özellikle Arda Turan'ın yurt dışındaki büyük takımlarda görev alması, elde ettiği yıllık kazancın artmasını da sağlamıştır. Bu kazanç Turan'ın başarısına ve tecrübesine göre de değişmektedir.