Arda Turan maaşında indirime gitti

İstanbul Başakşehir Kulübü'de bugün, sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Arda Turan, 4 milyon Euro olan yıllık garanti ücretini, kendi isteğiyle %50 oranında azaltarak 2 milyon euroya çekti. Başakşehir Kulübü, bu gelişmeyi resmi internet sitesinden şu açıklamayla duyurdu:

"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir.

Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."

Ocak 2018'de Barcelona'dan Başakşehir'e kiralanan Arda Turan'ın, İstanbul ekibiyle bu sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.