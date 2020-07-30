Arda Turan: Jübilemi burada yapacağım

Devre arasında Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında krize neden olan Arda Turan transferi, gecikmeli de olsa gerçekleşiyor. Geçen haftaki toplantıda Terim’in transferini bir kez daha istediği 33 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Buna göre Arda’ya garanti maaş yerine maç başı ödeme yapılacağı ifade ediliyor.

Arda Turan’ın en büyük talebi ise 2 yıl sonra Galatasaray formasıyla jübile yapmak ve sonrasında antrenörlük hayatına başlamak. Bu transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Yakup Çınar