Arda Turan isyan etti! Öyle kırmızı olmaz

Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Arda, maçın ardından, "Çok üzgünüm, aklımda 3 sarı kartla bu oyunu oynayamam. Sarı kartı unutuyorum. Refleksti" yorumunu yaptı. Antalya karşısında kısıtlı şansları değerlendiremediklerini kaydeden tecrübeli futbolcu, "Kaybedilen bazı puanlar, geleceğe yönelik kazançlar oluyor" ifadesini kullandı. Omar'ın yaşadıklarının hayat için kendilerine ders verdiğini söyleyen Kaptan, "Kardeşimize çok geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda sağlıklı yaşamına, mesleğine geri döner. Omar'ın o olaydan sonra bir fotoğrafı yayınlandı. Bir hasta gördüğünüzde elini tutarsınız ama fotoğrafını çekmezsiniz. Sosyal medyanın sanal hali, gerçek duyguları uzaklaştırdı" dedi.

'Futbolun bir ruhu var'

Emre Kılınç'ın pozisyonu hakkında da konuşan Arda, "VAR'la ilgili söylüyorum, futbolda her müdahaleyi durdurup izlerseniz hepsi kırmızı kart. Marcao'nun hareketi belki kırmızı karttır ama Emre'nin hareketi durdurmak içindi. Sakatlamaz o hamle. Hakemler futbolu oynatmalı. Futbol öğrenilmeli. Futbolun bir ruhu, bir gerçekliği vardır. Her darbe faul, penaltı değildir" açıklamasını yaptı.