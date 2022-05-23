Arda Turan için flaş bir iddia
Yeni yönetim ile birlikte kulüpteki geleceği belli olacak olan Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınının yaptığı habere göre 35 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu, 2011-2015 yılları arasında forma giydiği Atletico Madrid, altyapı hocası olarak istiyor.
Yeni yönetim ile birlikte kulüpteki geleceği belli olacak olan Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınının yaptığı habere göre 35 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu, 2011-2015 yılları arasında forma giydiği Atletico Madrid, altyapı hocası olarak istiyor.
Fakat Arda’nın önceliğinin ise Galatasaray olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, Sarı-Kırmızılı ekipte geleceği belli olmadan herhangi bir karar vermeyeceği bilgisine ulaşıldı. Arda, 12 maçta toplamda 297 dakika sahne alırken, bir asist yaptı.