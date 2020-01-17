Arda Turan için 4 teklif!

Arda Turan kariyerine yurt dışında devam edebilir. Menajer Ahmet Bulut, tecrübeli futbolcu için 4 kulüple görüşme halinde.

Arda Turan, eski kulübü Galatasaray'da forma giymek istese de taraflar arasında resmi bir görüşme olmadı. Transfer döneminde 32 yaşındaki futbolcunun adı sarı kırmızılılarla sıkça anılmış, ancak başkan Mustafa Cengiz, planlamalarında Arda Turan'ın olmadığını söylemişti.

Teknik direktör Fatih Terim ise farklı görüşteydi.

Menajer Bulut'un, Arda Turan ile ilgilenen kulüplerden bir tanesiyle, kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.

Arda Turan 2011 yılında, altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuş, 2014'te Katalan devi Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

2018'in Ocak ayında Medipol Başakşehir'e kiralanan milli futbolcu, ara transfer döneminde turuncu lacivertlilerle sözleşmesini sonlandırdı. (NTVSPOR)