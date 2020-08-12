Arda Turan: Hedefimiz Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası

Galatasaray'a uzun zaman sonra dönen Arda Turan, yayıncı kuruluş beIN Sports'a gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. Fiziksel durumundan İspanya günlerine, bu sezon ki hedeflerinden Milli Takım'a kadar detaylı ifadeler kullanan Arda Turan, eski takım arkadaşı Falcao hakkında da konuştu

"Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum"

"Fatih Hoca, ekranlar önünde ‘Arda’yı istiyorum, herkes ikinci bir şansı hak eder.’ dedikten sonra ben tamamıyla transfer konusunu kapattım. O günden, bugüne kadar gelen tüm transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddettim. Konu çok basitti. Hoca, benim için böyle bir şey diyorsa, ben sonuna kadar hocanın yanında dururdum. İlk önce Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Hayatımdaki bütün duyguları bana yaşattı ve beni hep iyi, özel hissettirdi. Bu transfer döneminde de kendimi yine özel hissetmemi sağladığı için ona çok teşekkür ederim"

"Kendimi mutlu hissetmediğim yerde durmam"

"Barcelona da olsa, dünyanın en önemli takımı da olsa, ben kendimi mutlu hissetmediğim yerde durmam. Para, pul benim için hiçbir zaman konu değildir. Ben, Atletico Madrid’in '10 numarası' olarak oraya gittim, önemli bir oyuncu olarak. Önemli de bir rol aldım ama sonrasında, Valverde gelince, beni önemsiz hissettirince, konu oraya gitti"

"Messi, Suarez, Neymar’dan sonra en iyi istatistiği yaptığımda, Valverde takımın başına gelip, hazırlık maçları dahil beni doğru düzgün oynatmayınca, ben orada konuyu kapattım."

"Milli formayla parayı yan yana koyacak bir insan değilim"

"O arada milli takımda yaşanan süreçler... Bir anda kendimi tekrardan ülkeye dönüp ispatlama gereği hissettim. Karar doğru muydu, yanlış mıydı, hatalı mıydı..Bugün dahi söylüyorum, ben kimseden 1 lira para istemedim. Bugün de aynı. Milli formayla parayı yan yana koyacak bir insan değilim. Bu, hayatım boyunca çok ağrıma gitti. Ben, onu namus olarak üstümde taşıdım hep"

"Şu anda 77 kiloyum. Atletico Madrid’de de bu kiloyla oynuyordum. Hayatım boyunca yağ oranımın en düşük olduğu seviyedeyim"

"Ben, Galatasaray’ın zor dönemlerine denk geldim kadro olarak. 30 yaş üstü daha iyi bilir. Biz, Galatasaray’da oynarken karşımızda Alex’ler, Tuncay’lar, çok güçlü Fenerbahçe takımları vardı. Maddi olarak çok öndeydi. Hem bütçe olarak hem de oynucu kadrosu olarak daha gerideydik. 2005-06 şampiyonluğu çok önemlidir, 2008 şampiyonluğu ondan daha önemlidir"

"Tarihteki en önemli lig şampiyonluğu olabilir.."

"Camp Nou’da şampiyon olduğumuz gün, sakatlanıp oyundan çıkmıştım. Nefes alamıyordum, Diego Costa da sakatlanıp çıkmıştı. Yanımda oturuyordu. 100 bin kişinin içinde, 40 kişinin şampiyonluk çığlığını duyuyorsun. Bence, Leicester’ın şampiyonluğundan da daha önemli. Tarihteki en önemli lig şampiyonluğu olabilir çünkü bir tarafta Messi var, bir tarafta Ronaldo var. Puan kaybetmediler, sinir oluyorsun..."

"Hocamın, Falcao’nun ve benim sahip olduğum bir kupa..."

"Zaten Falcao ile konuşuyorduk. Falcao’nun ne yapacağını, televizyonda izlerken bile biliyorum. O da oynadıkça ritim bulabilen, hissetikçe kazanmayı daha çok isteyen ve futbol için aç bir oyuncu. Fatih hoca onu daha iyi gözlemlemiştir. Yeni sezonda çok daha iyi olacaktır. UEFA Avrupa Ligi de bizim için şans olabilir. Hocamın, Falcao’nun ve benim sahip olduğum bir kupa. Alıştığımız başarıyı yeniden tekrarlayabiliriz"

"Avrupa Ligi de bu sene bunun için iyi bir fırsat olabilir"

"Bu sene için hedefimiz; lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu ve Türkiye Kupası.Artık; Türkiye’deki başarılar yerine Avrupa’daki başarıların bizim için daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Avrupa Ligi de bu sene bunun için iyi bir fırsat olabilir"

"Feghouli ligin en iyi oyuncusu"

"Elbette verilirse takıma liderlik yapacağım ama ben oynamaya geldim. Uzun yıllar futbol oynayacağım. Bırakmaya gelmedim, oynamak istiyorum. Kaliteli oyuncularımız var. Feghouli’nin, ligin en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum"



