Arda Turan Galatasaray'la anlaştı! İşte sözleşme detayları
Son dakika transfer haberi... Arda Turan Galatasaray'a transfer oluyor. Uzun süredir sarı-kırmızılı takımın gündeminde olan deneyimli yıldız, eski kulübü ile anlaşma sağladı. Arda ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanırken, oyuncuya maç başı 15 bin euro ödenecek. Ayrıca bazı başarı bonusları da kontratta yer alacak.
Arda Turan Galatasaray'a imza atıyor. Ajansspor'da yer alan habere göre 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takım ile kesin olarak anlaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takıma transfer olmak için Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, 6 ay gecikmeli bir şekilde yuvasına dönüyor.
SÖZLEŞMEDE GARANTİ ÜCRET YOK
Arda Turan'ın 25 bin euro'ya yakın bir maç başı ücreti alacağından bahsediliyordu ancak son görüşmelerde bu ücret 15 bin euro'ya düşürüldü. 2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve sözleşmede garanti ücret yok.
Arda Turan, yeni sezonda Muslera'yla birlikte Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak. Arda Turan'ın kontratında şampiyonluk ve başarı bonusları da var.