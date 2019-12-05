Adı tekrar Galatasaray’la anılan Arda Turan, ilk 11 planları arasında yer almıyor... Kariyerini Başakşehir’de sürdüren ve uzun süredir kendi takımında da 11’den uzak olan 32 yaşındaki futbolcu, eski hocası Fatih Terim’in elini öperek yeniden gündeme gelmişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve devre arasında maliyetsiz bir şekilde Florya’ya dönebileceği konuşulan Arda’nın, muhtemel transferinde ilk 11’den ziyade, hamle oyuncusu olarak düşünüldüğü öğrenildi. Tecrübeli futbolcuya 10 numaralı formanın verilmesi gibi bir planın bulunmadığı da gelen haberler arasında.

8 yıldır yuvadan ayrı

Galatasaray taraftarının son Başakşehir maçında oyuna girdikten sonra ıslıkladığı Arda Turan’ın, Sarı-Kırmızılı kulübe imza atması halinde nasıl karşılanacağı da merak konusu. Arda son olarak 2011 yılında Galatasaray forması giymiş ve Fatih Terim’in üçüncü dönemi başlarken, 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid’e transfer olmuştu.