Galatasaray, eski oyuncusu Arda Turan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 33 yaşındaki oyuncu yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Arda Turan, 66 numaralı formayı aldı. 2003-2004 sezonunda altyapısına adım attığı sarı-kırmızılı kulüpte kariyerinin 8 senesini geçiren 33 yaşındaki Arda, İspanya La Liga’da yaşadığı Atletico Madrid ve Barcelona serüvenlerinin ardından Medipol Başakşehir formasıyla tekrar Türkiye’ye döndü.

Turuncu-lacivertlilerle geride bıraktığımız sezonda 9 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 UEFA Avrupa Ligi müsabakası olmak üzere toplamda 12 maça çıkan tecrübeli oyuncunun yolu, ayrı geçen 9 senenin ardından kaptanlığını da yaptığı Galatasaray ile bir kez daha kesişti.

'Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı'

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Arda, “Duygular çok derin. Zaman çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hocama bir şeyler söylemek istiyorum tekrardan bizi kavuşturduğu için. Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak. En güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Arda Turan, Galatasaray'da ne kadar maaş alacak?

Arda Turan'ın maç başı 200 bin TL alacağı iddia edildi. KAP açıklaması yapılır yapılmaz haberimiz güncellenecektir.